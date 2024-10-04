Байден усомнился в мирном исходе выборов в США

Байден выразил сомнение в том, что выборы президента США пройдут мирно

Президент США Джо Байден выразил сомнение в том, что выборы главы государства пройдут мирно. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

По его словам, те вещи, которые говорил экс-президент США Дональд Трамп после поражения на предыдущих выборах, были «очень опасными». Байден подчеркнул, что кандидат в вице-президенты от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс не говорил о том, что он примет любой исход голосования.

«Я уверен, что выборы будут свободными и честными. Но я не знаю, будут ли они мирными. Они [Трамп и Вэнс] даже не приняли результаты прошлых выборов. Поэтому я обеспокоен тем, что они будут делать», — сказал президент.

Ранее Джо Байден пошутил о своем возвращении в президентскую гонку. Один из репортеров задал президенту вопрос, не планирует ли он пересмотреть свое решение о снятии с выборов и вернуться в президентскую гонку. Байден ответил: «Я вернулся».