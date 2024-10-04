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22:11, 4 октября 2024Мир

Байден пошутил о возвращении в президентскую гонку

Байден пошутил о своем возвращении в президентскую гонку в США
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Джо Байден пошутил о своем возвращении в президентскую гонку. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

Один из репортеров задал президенту вопрос, не планирует ли он пересмотреть свое решение о снятии с выборов и вернуться в президентскую гонку. Байден ответил: «Я вернулся».

Действующий американский президент отказался от участия в выборах после неудачных дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Байден снялся с выборов в пользу вице-президента США Камалы Харрис.

Ранее Трамп заявил, что грядущие президентские выборы в США могут стать последними, если на них победит Харрис. «Послушайте, мы должны победить, а если мы не победим, то эта страна отправится к чертям. Я верю, что это могут быть последние выборы», — сказал он.

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      Артём Верейкин
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