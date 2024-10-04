Трамп предрек конец выборов в США в случае победы Харрис

Трамп: президентские выборы в США могут стать последними, если победит Харрис

Грядущие президентские выборы в США могут стать последними, если победит действующий вице-президент и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис. Такое заявление сделал бывший американский лидер Дональд Трамп, пишет The Guardian со ссылкой на 12-минутную запись речи кандидата в президенты от Республиканской партии.

«Послушайте, мы должны победить, а если мы не победим, то эта страна отправится к чертям. Знаете, говорят, что это могут быть последние выборы, которые у нас когда-либо будут, и я действительно верю в это. Я верю, что это могут быть последние выборы», — приводит издание слова политика.

Ранее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал Дональда Трампа единственным, кто может спасти демократию в США. Он предположил, что предстоящие выборы могут стать последними при проигрыше кандидата от республиканцев.