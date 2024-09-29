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19:40, 29 сентября 2024Мир

Маск назвал Трампа спасителем демократии и предрек конец выборов при его проигрыше

Маск: предстоящие выборы президента США станут последними, если Трамп проиграет

Фото: Mike Segar / Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал бывшего лидера США и кандидата от республиканцев на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа единственным, кто может спасти демократию. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter).

Генеральный директор Tesla и X также предположил, что грядущая президентская гонка может стать последней при проигрыше Трампа.

«Очень малая часть американцев отдает себе отчет в том, что если Трамп не будет избран, то это будут последние выборы», — написал Маск.

По его словам, если на выборах победит кандидат от демократов Камала Харрис, то с помощью голосов мигрантов ее партия выбьется в лидеры. В таком случе единственными выборами в США будут праймериз демократов, указал Маск.

Ранее он согласился с мнением, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис наказывают его за его взгляды, а именно за то, что он «не демократ».

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      Варвара Кошечкина
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