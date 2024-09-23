Маск заявил о своем «наказании» со стороны Байдена и Харрис

Маск согласился с мнением, что Байден и Харрис наказывают его за его взгляды

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск согласился с мнением, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис наказывают его за его взгляды, а именно за то, что он «не демократ». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

Один из пользователей опубликовал отрывок видео с выступлением бизнесмена Дэвида Сакса. По его словам, Байден и Харрис не хотят признавать вклад Маска по улучшению доступа в интернет в сельской местности и не признают, что он создал лучшие электромобили, тем самым «наказывая» Маска за его взгляды.

«Правда», — прокомментировал Маск публикацию.

Ранее Илон Маск в социальной сети X сравнил американские СМИ с пропагандистской машиной Демократической партии США. Миллиардер прокомментировал в соцсети публикацию, в которой приводится инфографика, отражающая процент журналистов, аффилированных с американскими партиями.