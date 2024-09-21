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21:35, 21 сентября 2024Интернет и СМИ

Маск сравнил американские СМИ с пропагандистской машиной

Миллиардер Маск сравнил американские СМИ с пропагандистской машиной демократов

Фото: Mike Segar / Reuters

Предприниматель Илон Маск в социальной сети X сравнил американские СМИ с пропагандистской машиной Демократической партии США.

Миллиардер прокомментировал в соцсети публикацию, в которой приводится инфографика, отражающая процент журналистов, аффилированных с американскими партиями. В посте говорится, что, по состоянию на 2022 год 36,4 процента американских журналистов были сторонниками демократов и только 3,4 процента являлись республиканцами.

«Объясняет, почему СМИ — такая пропагандистская машина Демократической партии», — подчеркнул Маск.

Ранее Маск, комментируя покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, задался вопросом, почему никто не пытается напасть на демократов. Позднее стало известно, что Секретная служба США заинтересовалась удаленной публикацией предпринимателя, в которой он удивился отсутствию попыток покушения.

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      Марина Совина
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