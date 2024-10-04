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09:44, 4 октября 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о провале атаки ВСУ на Курскую область

Журналист Боуз заявил, что атака на Курскую область дорого обошлась ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз заявил о провале атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. В посте, опубликованном в социальной сети X, он подчеркнул, что вторжение в российский регион дорого обошлось украинской армии.

«Провальное наступление украинской армии в Курской области обошлось очень дорого», — написал Боуз. По его словам, в результате ВСУ потеряли тысячи солдат и сотни единиц бронетехники.

«Только в Коренево в Курской области на небольшом участке уничтожено почти 50 единиц бронетехники. Российские войска продолжают наступление», — добавил западный журналист.

Ранее Боуз оценил «план победы» президента Украины Владимира Зеленского. Журналист выразил мнение, что предложения политика могут привести к вымиранию Европы.

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      Олег Давыдов
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