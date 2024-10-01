Журналист Боуз заявил, что план Зеленского может привести к вымиранию Европы

Ирландский журналист Чей Боуз заявил об опасности «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. В соцсети X он выразил мнение, что предложения политика могут привести к вымиранию Европы.

«Итак, повторюсь, мой "план победы" очень прост, но он подразумевает смерть всех людей на европейском континенте», — написал западный журналист от лица Зеленского.

Ранее высокопоставленный украинский чиновник заявил, что «план победы» президента Украины — это попытка отойти от целей по возвращению границ 1991 года. Он добавил, что другим пунктом плана является попытка начать переговоры с Россией.

Перед этим госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон изучает представленный украинской стороной «план победы». По его словам, США также рассматривают, какие дополнительные меры они или другие союзники Киева могли бы принять, чтобы помочь им достичь успеха.