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10:09, 1 октября 2024Бывший СССР

«План победы» Зеленского объяснили отходом от возвращения границ 1991 года

FT: «план победы» Зеленского — попытка отойти от возвращения границ 1991 года

Фото: Leon Neal / Reuters

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского — это попытка отойти от целей по возвращения границ 1991 года. Настоящие задачи украинского плана объяснил в разговоре с Financial Times высокопоставленный украинский чиновник.

«Значимость [плана] заключается в том, что он смещает военные цели Украины от полного освобождения к преломлению войны в пользу Киева», — рассказал чиновник.

Отмечается, что другим фокусом плана является попытка усадить Россию за стол переговоров.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский показал не все пункты своего «плана победы» странам «Большой семерки» (G7). По его словам, лидер США Джо Байден стал единственным лидером стран объединения, узнавшим все детали инициативы.

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      Глеб Палехов
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