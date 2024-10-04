Бывшая ведущая «Ревизорро» вернулась на канал «Пятница!»

Елена Летучая стала генпродюсером отдела журналистских расследований «Пятницы!»

Бывшая ведущая культового шоу «Ревизорро» Елена Летучая вернулась на канал «Пятница!» в новой должности после многолетнего перерыва. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ведущая заявила, что стала генеральным продюсером отдела журналистских расследований «Пятницы!». «Со своей командой займусь созданием проектов, в которых буду бороться против некачественного сервиса, защищать права потребителей и восстанавливать справедливость», — написала она.

Ранее Летучая оценила, как проект «Ревизорро» повлиял на ее жизнь. Она рассказала, что получила репутацию скандалистки из-за образа в передаче. При этом ведущая назвала себя неконфликтным человеком.

Елена Летучая вела «Ревизорро» до 2017 года с самого запуска программы, который состоялся на «Пятнице!» летом 2014 года. Вместе со съемочной группой ведущая инспектировала рестораны, кафе и отели на соответствие санитарным нормам. После ее ухода из шоу программу вели актриса Настасья Самбурская и звезда реалити-шоу «Пацанки» Ксения Милас.