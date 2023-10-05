Экс-ведущая «Ревизорро» раскрыла влияние проекта на ее жизнь

Летучая заявила, что получила репутацию скандалистки из-за образа в «Ревизорро»

Экс-ведущая шоу «Ревизорро» на канале «Пятница!» Елена Летучая раскрыла в Telegram, как проект повлиял на ее жизнь. Она рассказала, что получила репутацию скандалистки из-за образа в передаче.

«Признаюсь, у меня репутация очень скандальной дамы. Думаю, что это произошло из-за моего образа в "Ревизорро" и моих расследований», — написала бывшая ведущая проекта. При этом Летучая назвала себя неконфликтным человеком и отметила, что в действительности она редко участвует в скандалах.

В качестве примера ведущая вспомнила, как однажды должна была добраться из Бали в Сочи, так как была ведущей кинофестиваля «Кинотавр». «В аэропорту Бали выяснилось, что сажать меня на рейс никто не собирается, потому что авиакомпания продает на всякий случай больше авиабилетов, и кто-то зарегистрировался раньше меня», — рассказала она.

Летучая призналась, что из-за случившегося она растерялась и позвонила мужу, который посоветовал ей устроить скандал. «Какой для меня это был стресс! Я даже не представляла, что мне будет так сложно вступить в конфликт с представителями авиакомпании. Тогда я отчетливо поняла, что конфликты вообще не вписываются в мой характер», — отметила она, добавив, что улететь тогда ей все-таки удалось.

Ранее экс-ведущая «Ревизорро» призналась, что в первых выпусках программы специально провоцировала конфликты, чтобы привлечь к проекту внимание зрителей. Летучая также рассказывала, что работники ресторанов и магазинов продолжают ассоциировать ее с передачей и до сих пор испытывают страх перед ней.

Елена Летучая вела «Ревизорро» до 2017 года с самого запуска программы, который состоялся на «Пятнице!» летом 2014 года. Вместе со съемочной группой ведущая инспектировала рестораны, кафе и отели на соответствие санитарным нормам.