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16:41, 4 октября 2024Силовые структуры

Бывшего начальника управления МЧС российского региона освободили от наказания

Суд освободил от наказания экс-главу ГУ МЧС Кубани Волынкина за злоупотребления

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Советский суд Краснодара вынес приговор бывшему начальнику ГУ МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенанту Олегу Волынкину, которого обвинили в злоупотреблениях за ремонт тренировочной базы и учебной башни в пожарно-спасательной части. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Подсудимый был признан виновным по статье 285 УК РФ («Злоупотребление служебными полномочиями»). Ему назначили 1 год и 5 месяцев в колонии-поселении, но с учетом времени, проведенного им под стражей и домашним арестом, суд освободил его от отбывания наказания.

Из приговора следует, что в июле 2021 года кубанскому управлению МЧС из бюджета были выделены деньги на закупку различных товаров для нужд 13-й и 19-й пожарно-спасательных частей. Однако Волынкин использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы и решил на выделенные деньги не только закупить товары, но и отремонтировать тренировочную базу и учебную башню в 13-й части, а также устранить просадку грунта на территории 19-й пожарно-спасательной части.

Тем самым генерал МЧС проигнорировал запрет бюджетного законодательства на нецелевое использование выделенных средств. В 2021 году он дал поручение подчиненным перевести 7,4 миллиона рублей бизнесмену Андрею Кольцову, выступившему подрядчиком, на закупку песчано-гравийной смеси, битума, бетона, армированной стали, песка для ремонта пожарных частей в центре Адлера и Олимпийском парке. При этом глава кубанского МЧС не убедился, что материалы поставлены в полном объеме, чем воспользовался подрядчик и за счет приписок похитил из бюджета 3 миллиона рублей. Кольцов за это получил условный срок.

Суд над Волынкиным начался в конце августа. Его арестовали в сентябре 2023 года, но через несколько месяцев перевели под домашний арест. Он не признал свою вину, заявляя, что слишком доверял своим подчиненным.

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      Любовь Ширижик
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