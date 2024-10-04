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04:00, 4 октября 2024Интернет и СМИ

Девушка обнаружила подброшенную к ее дому Библию с пугающей запиской

Фото: r/oddlyterrifying / Reddit

Девушка рассказала на портале Reddit, что на крыльцо ее дома подбросили Библию с пугающей запиской. Автор поста призналась, что находка встревожила ее.

По словам девушки, она обнаружила Библию, когда выходила выбрасывать мусор. На опубликованной ею фотографии видно, что книга запечатана в прозрачную обложку вместе с запиской. «Иисус придет уже скоро. Мы на пороге конца дней. Приведи свой дом в порядок. Будьте готовы», — гласит послание. Автор не стал подписываться.

«Конец дней ожидается уже тысячу лет», «Все будет в порядке, конца света ждут каждый год», «Сколько раз уже миру предсказывали конец света? И каждый раз это не подтверждалось», — отреагировали комментаторы. Некоторые также пошутили, что при наступлении апокалипсиса уборка стала бы последним, о чем они бы беспокоились. Другие предположили, что книгу девушке подбросили представители местной церкви в надежде привлечь больше людей.

Ранее пользователь Reddit рассказал на портале, что обнаружил в своем саду странный металлический предмет и обратился в полицию. Многие комментаторы предположили, что находка может быть опасна.

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      Олег Давыдов
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