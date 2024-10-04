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11:37, 4 октября 2024Россия

Дочь российского участника СВО оставили без выплат

В Бурятии дочь участника СВО оставили без выплат
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Бурятии дочь участника специальной военной операции (СВО) оставили без выплат, сообщила детский омбудсмен в российском регионе Наталья Ганькина в своем Telegram-канале.

Как рассказала уполномоченный по правам детей, папа девочки в мае пропал без вести в зоне СВО. Денежное довольствие военнослужащего получала мать военнослужащего.

Омбудсмен обратилась к командиру военной части с вопросом о восстановлении прав несовершеннолетней, после чего выплаты россиянке назначили. «Оперативно издан приказ о выплате денежного довольствия законному представителю ребенка, члена семьи участника СВО», — уточнила Ганькина.

Ранее сообщалось, что в Тульской области дочь бойца СВО почти полгода не получала положенных по закону выплат. Деньги дочери военного перечислили после того, как прокуратура внесла ректору вуза представление.

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      Елена Торубарова
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