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15:03, 4 октября 2024Экономика

«Дом-книжку» на Новом Арбате признали аварийным

В Москве признали аварийным «дом-книжку» на Новом Арбате, здание реконструируют

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Москве признали аварийным «дом-книжку» на Новом Арбате. Об этом сообщили в департаменте городского имущества, передает РБК.

Речь идет о комплексе секретариата Совета экономической взаимопомощи, который находится по адресу Новый Арбат, 36. Специалисты признали здание ограниченно работоспособным. «Поэтому сейчас оно непригодно для эксплуатации, и структуры, которые ранее размещались в нем, будут переведены в другие офисы», — заявили в департаменте.

Дом собираются реконструировать и привлечь для этого частного инвестора. Площадь комплекса планируют увеличить, чтобы разместить на его территории современный социокультурный кластер с образовательными, спортивно-оздоровительными и культурно-развлекательными объектами, уточнили в департаменте.

Ранее в центре Москвы захотели избавиться от памятника культурного наследия. На продажу выставили здание доходного дома Третьяковых, которое расположено на пересечении улиц Кузнецкий Мост и Рождественка. В нем предложили открыть офисы и торговые точки.

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      Нина Ташевская
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