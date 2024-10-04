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15:10, 4 октября 2024Россия

Два мирных россиянина пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ

Губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке дрона-камикадзе ВСУ

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Два мирных россиянина пострадали при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Черемошное Белгородского района дрон-камикадзе попытался атаковать припаркованный легковой автомобиль. Системой РЭБ дрон был подавлен, автомобиль не поврежден. Легкие ранения ног получили двое мужчин», — написал чиновник.

Помимо того, ВСУ атаковали поселок Поляна в Шебекинском городском округе. Беспилотники повредили два помещения с находящимся там оборудованием, добавил Гладков.

В ночь на пятницу, 4 октября, системам ПВО удалось перехватить 18 дронов. По шесть дронов сбили над Белгородской и Воронежской областями, еще пять — над акваторией Азовского моря, один — над Ростовской областью. Также сообщалось о пожаре на нефтебазе в Аннинском районе Воронежской области в результате падения БПЛА.

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      Никита Абрамов
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