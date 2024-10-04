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22:40, 4 октября 2024Силовые структуры

Двух адвокатов задержали в Москве по подозрению в получении многомиллионной взятки

Двух адвокатов задержали в Москве по подозрению в получении взятки свыше 30 млн

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

Двух адвокатов задержали в Москве по подозрению в получении многомиллионной взятки. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

Речь идет о взятке, сумма которой составляет свыше 30 миллионов рублей. «Задержаны два адвоката Ушкалов и Шевцов, с которыми проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

Другие детали не приводятся. Уточняется, что подозреваемым грозит до пятнадцати лет колонии.

До этого экс-замначальника налоговой инспекции номер 9 Москвы Евгения Цоя обвинили в 24 эпизодах получения взятки. Мужчина обвиняется в 15 преступлениях по части 5 статьи 290 УК РФ и девяти преступлениях по части 5 статьи 290 УК РФ.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна по подозрению в получении в качестве взятки 25 миллионов рублей.

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      Маргарита Пименова
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