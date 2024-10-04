Экс-солдат ВСУ заявил об отправке больных мобилизованных на обучение в Польшу

Экс-солдат ВСУ: больных мобилизованных отправляют на обучение в Польшу

Экс-солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), бежавший из тренировочного лагеря, заявил РИА Новости, что больных мобилизованных отправляют на обучение в Польшу.

По словам военнослужащего, в ТЦК он не подписал ни одного документа, но по бумагам оказался добровольцем и полностью прошел медкомиссию, эти подписи поставили за него.

Экс-солдат отметил, что медкомиссия не обратила внимания на его серьезные заболевания: грыжу пищевода, хронические гастрит и панкреатит, подозрение на глаукому и две операции на глазах — лазерную коррекцию зрения и запаивание сетчатки.

Во время обучения на полигоне на Украине военнослужащий десять дней пролежал в больнице. После мобилизации его направили в Польшу проходить обучение на заряжающего в экипаже танка Leopard. Оттуда боец сбежал и получил статус беженца в Германии.

Ранее ленный военный медик 59-й бригады Игорь Мацак рассказал, что мобилизованные в рядах ВСУ чувствуют себя хуже, чем бойцы, подписавшие контракт. По его словам, мобилизованных чаще отправляют на передовую, из тыловых частей на фронт.

