Разведка Эстонии: ВСУ будут вынуждены уйти из Покровска к концу года

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены уйти из Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) к концу года. Об этом заявил заместитель командующего Разведывательным центром Сил обороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн в интервью ERR.

Кессельманн прокомментировал продвижение Вооруженных сил (ВС) России на покровском направлении и назвал сроки выхода ВСУ из Красноармейска. По его оценкам, российские военные находятся в пяти-семи километрах от города.

«Вполне вероятно, что к концу этого года ВСУ будут вынуждены отступить из Покровска», — заявил представитель эстонской разведки. Он подчеркнул, что ВС России интенсивно наступают после взятия Угледара.

Ранее украинский военный корреспондент Юлия Кириенко-Меринова заявила, что вышедшую из Угледара 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ отправили на новые позиции без отдыха. Она добавила, что в части батальонов «не осталось пехоты».