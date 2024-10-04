Вышедшую из Угледара бригаду ВСУ отправили на новые позиции без отдыха

Украинский военкор: 72-ю бригаду ВСУ отправили на новые позиции без отдыха

Вышедшую из Угледара 72-ю отдельную механизированную бригаду (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправили на новые позиции без отдыха. Об этом заявила украинский военный корреспондент Юлия Кириенко-Меринова на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

По ее словам, после отступления 72-ю ОМБр отправили занимать позиции 123-й бригады территориальной обороны (ТрО). Кириенко-Меринова отметила, что истощенная бригада должна занять новые рубежи после отказа теробороны. Она добавила, что в части батальонов «не осталось пехоты».

«Думаю, представляете, каково морально-психологическое состояние бойцов. Даже командиры пишут рапорты об отстранении их от командования», — высказалась украинский военкор. Она отметила, что отступление 123-й бригады ТрО привело к большим потерям в Угледаре.

Ранее бойцы 123-й бригады ТрО вышли на митинг из-за отсутствия достаточного количества вооружений. Около сотни военных вышли на протест, чтобы привлечь внимание к недостаточной подготовке.