Европейский оружейный концерн отправит Украине 12 артиллерийских установок

Франко-германский оружейный консорциум KNDS отправит Украине 12 САУ Caesar

Франко-германский оружейный консорциум KNDS отправит Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в социальной сети Х.

«На полях промышленного форума, организованного в Киеве, вчера KNDS France подписала контракт на поставку 12 гаубиц Caesar, финансируемых Украиной», — сообщил глава Минобороны.

Лекорню добавил, что увеличение производственный мощностей оборонной промышленности позволяет оказывать поддержку Украине.

В июне глава KNDS Франк Хаун заявил, что Германии не хватит танков для защиты таких городов, как Берлин и Мюнхен.