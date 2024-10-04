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09:27, 4 октября 2024Мир

Европейский оружейный концерн отправит Украине 12 артиллерийских установок

Франко-германский оружейный консорциум KNDS отправит Украине 12 САУ Caesar

Фото: Reuters

Франко-германский оружейный консорциум KNDS отправит Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в социальной сети Х.

«На полях промышленного форума, организованного в Киеве, вчера KNDS France подписала контракт на поставку 12 гаубиц Caesar, финансируемых Украиной», — сообщил глава Минобороны.

Лекорню добавил, что увеличение производственный мощностей оборонной промышленности позволяет оказывать поддержку Украине.

В июне глава KNDS Франк Хаун заявил, что Германии не хватит танков для защиты таких городов, как Берлин и Мюнхен.

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      Елизавета Мытарева
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