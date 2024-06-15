В Германии заявили о нехватке танков для защиты ФРГ

Глава оружейного концерна Хаун: Германии не хватит танков для защиты Берлина

Германии не хватит танков для защиты Берлина и Мюнхена, рассказал глава оружейного концерна KNDS Франк Хаун изданию Frankfurter Allgemeine.

По его словам, в ФРГ осталось примерно 300 боеспособных танков. «Поэтому я часто говорю, что Аусбург мы все еще может защитить, а Мюнхен и Берлин — нет», — заявил Хаун.

Он добавил, что в в результате заключенного с немецкой армией соглашения на производство 123 танков реально заказано было только 18. «Ровно столько, сколько Германия поставила на Украину», — уточнил он. Глава концерна также указал на сложности с обеспечением производства танков расходными материалами.

Ранее Германия объявила о передаче новой помощи Украине, включающей вооружения и военную технику. В новый пакет военной помощи войдут 10 танков Leopard 1A5 и боеприпасы к ним.