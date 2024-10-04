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17:01, 4 октября 2024Моя страна

Фотоловушка российского нацпарка запечатлела поющего любовные серенады лося

В нацпарке «Таганай» запечатлели поющего любовные серенады лося

Фотоловушка национального парка «Таганай», расположенного на территории Челябинской области, сняла поющего любовные серенады лося. Соответствующее видео появилось на странице российского природного комплекса во «ВКонтакте».

На кадрах запечатлен лось, который ночью решил пройтись по лесу и разыскать себе невесту с помощью криков. Специалисты отметили, что людям такие звуки напоминают мычание или мяуканье, но для самок они являются четким сигналом, подталкивающим к созданию семьи с будущим избранником.

Эксперты также добавили, что во время поиска пары лоси могут преодолевать препятствия и преграды, не замечая их. «Так что присказка "ломится как лось" полностью отражает поведение лесных великанов во время гона», — уточнили они.

Ранее сообщалось, что в нацпарке «Земля леопарда» зафиксировали на видео ночное свидание енотовидных собак, похожих на Ромео и Джульетту.

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      Мария Винар
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