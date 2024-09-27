В России нашли енотовидных Ромео и Джульетту

Ночное свидание енотовидных собак, похожих на Ромео и Джульетту, сняли на видео

Ночное свидание енотовидных собак, похожих на Ромео и Джульетту, сняли на видео. Запись публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

«В национальном парке ночь, и, кажется, это время свиданий для енотовидных собак», — заявили специалисты. На видео заметно, как животные не спеша обнюхивают все на небольшой поляне.

Утверждается, что млекопитающие данного вида моногамны. Такие зверьки всю жизнь остаются в одной паре. «Возможно, прямо сейчас мы с вами наблюдаем за создание новой ячейки лесного общества», — подметили в заповеднике.

Ранее большое семейство енотов устроило наглое вторжение на участок жителей Сочи и попало на видео. По меньшей мере пять енотов запечатлели россияне — животные поедали баранки, чавкали, толкались, фыркали и подходили ближе к людям.

Недавно в фотоловушку попала еще одна пара моногамных зверьков. Был запечатлен момент, когда в ночи две дальневосточные выдры уютно устроились на выемке в камне и занялись бытовыми делами. Помимо этого, на видео засняли и ночные похождения дальневосточного лесного кота, которого еще называют мини-леопардом.