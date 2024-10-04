Глава ФСБ рассказал об усилении Западом киберопераций против России

Глава ФСБ Бортников: Запад усилил кибероперации против России

Глава ФСБ России предупредил об угрозе покушений после подрывов пейджеров в Ливане

Начало событий в новости Глава ФСБ России предупредил об угрозе покушений после подрывов пейджеров в Ливане

Западные страны усилили разведывательные и наступательные кибероперации на компьютерные системы энергетики и транспорта России. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает РИА Новости.

По его словам, российские спецслужбы отмечают постоянный рост сложности и технической изощренности хакеров, совершающих атаки на российскую инфраструктуру.

Бортников также предупредил, что дистанционные подрывы пейджеров и раций в Ливане и Сирии свидетельствуют о прямой угрозе безопасности представителей государственной власти в странах СНГ. Сбор данных об уязвимости информационных ресурсов противник может использовать не только с целью разрушения критической инфраструктуры, а также для покушений при помощи электроники.