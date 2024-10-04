Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:32, 4 октября 2024Силовые структуры

Глава ФСБ России предупредил об угрозе покушений после подрывов пейджеров в Ливане

Глава ФСБ Бортников: подрывы пейджеров в Ливане говорят об угрозе покушений
Начало событий в новости Глава ФСБ рассказал об усилении Западом киберопераций против России

Фото: AP

Дистанционные подрывы пейджеров и раций в Ливане и Сирии свидетельствуют об угрозе безопасности представителей государственной власти в странах СНГ. С таким предупреждением выступил глава ФСБ России Александр Бортников, передает ТАСС.

По его словам, сбор данных об уязвимости информационных ресурсов противник может использовать не только с целью разрушения критической инфраструктуры, а также для покушений при помощи электроники.

Бортников назвал произошедшее в Ливане и Сирии прямой угрозой безопасности на пространстве СНГ и призвал к консолидации совместных действий в борьбе против международного терроризма.

Глава ФСБ отметил, что западные страны усилили разведывательные и наступательные кибероперации на компьютерные системы энергетики и транспорта России.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Продолжение в новости Глава ФСБ рассказал об усилении Западом киберопераций против России
      Последние новости

      «Кошмар только начался». Российские бойцы на двух БТР разгромили колонну ВСУ под Курском

      Перевозивший туристов катер вспыхнул во время рейса и попал на видео

      Раскрыты подробности подрыва машины сотрудника ЗАЭС

      Дочь Тутберидзе объяснила смену спортивного гражданства

      Милонов высказался об идее вернуть в России налог на бездетность

      В Минобороны рассказали о предстоящих ракетных пусках

      В российском регионе утвердили состав нового правительства

      Глава ФСБ России дал оценку вылазке Киева в Курскую область

      Глава ФСБ рассказал о давлении Запада на Армению

      Машину сотрудника ЗАЭС подорвали в Энергодаре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше