Глава ФСБ России предупредил об угрозе покушений после подрывов пейджеров в Ливане

Дистанционные подрывы пейджеров и раций в Ливане и Сирии свидетельствуют об угрозе безопасности представителей государственной власти в странах СНГ. С таким предупреждением выступил глава ФСБ России Александр Бортников, передает ТАСС.
По его словам, сбор данных об уязвимости информационных ресурсов противник может использовать не только с целью разрушения критической инфраструктуры, а также для покушений при помощи электроники.
Бортников назвал произошедшее в Ливане и Сирии прямой угрозой безопасности на пространстве СНГ и призвал к консолидации совместных действий в борьбе против международного терроризма.
Глава ФСБ отметил, что западные страны усилили разведывательные и наступательные кибероперации на компьютерные системы энергетики и транспорта России.