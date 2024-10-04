Глава ФСБ России предупредил об угрозе покушений после подрывов пейджеров в Ливане

Глава ФСБ Бортников: подрывы пейджеров в Ливане говорят об угрозе покушений

Начало событий в новости Глава ФСБ рассказал об усилении Западом киберопераций против России

Дистанционные подрывы пейджеров и раций в Ливане и Сирии свидетельствуют об угрозе безопасности представителей государственной власти в странах СНГ. С таким предупреждением выступил глава ФСБ России Александр Бортников, передает ТАСС.

По его словам, сбор данных об уязвимости информационных ресурсов противник может использовать не только с целью разрушения критической инфраструктуры, а также для покушений при помощи электроники.

Бортников назвал произошедшее в Ливане и Сирии прямой угрозой безопасности на пространстве СНГ и призвал к консолидации совместных действий в борьбе против международного терроризма.

Глава ФСБ отметил, что западные страны усилили разведывательные и наступательные кибероперации на компьютерные системы энергетики и транспорта России.