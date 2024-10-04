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10:55, 4 октября 2024Силовые структуры

Глава ФСБ России дал оценку вылазке Киева в Курскую область

Глава ФСБ Бортников назвал провокацией нападение Киева на Курскую область
Начало событий в новости В ФСБ рассказали о последствиях провокаций Украины

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вылазка украинских формирований в Курскую область является провокацией Киева, направленной на принуждение России к непропорционально жесткому ответу. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает РИА Новости.

По его словам, Киев намеревался спровоцировать Россию, чтобы воспрепятствовать в перспективе урегулированию конфликта на Украине.

Бортников отметил, что провокации Киева на границе с Белоруссией могут втянуть в конфликт Прибалтику и Польшу. По его словам, многочисленные инциденты с украинскими беспилотниками в воздушном пространстве Белоруссии и концентрация войск Вооруженных сил Украины у ее границы свидетельствуют о цели Киева вовлечь в конфликт Прибалтику и Польшу.

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      Любовь Ширижик
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