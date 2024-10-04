В ФСБ рассказали о последствиях провокаций Украины

Бортников: провокации Украины втянут в конфликт Прибалтику и Польшу

Провокации Украины на границе с Белоруссией могут втянуть в конфликт Прибалтику и Польшу. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников во время 55-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ), пишет РИА Новости.

По его словам, многочисленные инциденты с украинскими беспилотниками в воздушном пространстве Белоруссии и концентрация войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) у ее границы свидетельствуют о цели Киева вовлечь в конфликт Прибалтику и Польшу.

Среди прочих провокаций он назвал вербовку белорусских граждан в различные военные формирования в составе ВСУ и активизация диверсионной деятельности украинских спецслужб против Белоруссии.

Ранее Бортников назвал численность «Интернационального легиона» Украины. По его словам, число иностранных бойцов на стороне Киева составляет 18 тысяч человек.