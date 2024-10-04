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10:17, 4 октября 2024Бывший СССР

В ФСБ назвали численность «Интернационального легиона» Украины

Бортников: в «Интернациональном легионе» Украины находятся 18 тысяч человек
Александр Бортников

Александр Бортников. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Численность «Интернационального легиона» Украины составляет 18 тысяч человек. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников, передает РИА Новости.

Бортников назвал число бойцов «Иностранного легиона» Украины на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ). По его оценкам, в подразделении находятся 18 тысяч человек из 85 стран мира.

«В большинстве случаев вербовка таких лиц за рубежом ведется с позиций украинских загранучреждений», — подчеркнул директор ФСБ. По его мнению, это свидетельствует о масштабе налаженной системы по вербовке иностранцев в Вооруженные силы Украины.

Ранее Добровольческий украинский легион начал производить набор солдат в городе Люблин на юго-востоке Польши. Он является первым в своем роде зарубежным представительством Киева по подготовке иностранных граждан.

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      Алевтина Запольская
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