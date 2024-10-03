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17:58, 3 октября 2024Бывший СССР

Украинский легион открыл набор рекрутов в Европе

Минобороны Украины: добровольческий легион начал набирать солдат в Польше

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Добровольческий украинский легион начал производить набор солдат в городе Люблин на юго-востоке Польши. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в своем Telegram-канале.

Центр расположен на расстоянии 85 километров от границы с Украиной. Он является первым в своем роде зарубежным ведомством по подготовке иностранных граждан Киевом.

По информации ведомства, рекрутинговый центр работает при активной поддержке со стороны Польши. Она предоставляет учреждению полигон, вооружение и технику.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в военном ведомстве страны не смогли найти достаточное количество желающих для формирования добровольческого украинского легиона. «Нет желающих. Мы к этому подготовились», — заявили глава военного министерства.

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      Сергей Болиев
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