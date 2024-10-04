Глава ФСБ России рассказал детали о предотвращенных покушениях на офицеров ВКС

Сотрудники КГБ Белоруссии помогли выйти на лиц, готовивших покушение на офицеров командного состава ВКС России. Об этом заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ, передает ТАСС.
Все причастные установлены оперативниками ФСБ, добавил он, не раскрывая остальных деталей предотвращенного преступления.
Также, по его словам, российские спецслужбы вышли на граждан, связанных с деятельностью проукраинских полувоенных структур, которые обосновались на территории европейских стран.