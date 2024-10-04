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12:01, 4 октября 2024Силовые структуры

Глава ФСБ России рассказал детали о предотвращенных покушениях на офицеров ВКС

Бортников: КГБ Белоруссии помог установить готовивших убийства офицеров ВКС РФ
Начало событий в новости ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из ВКС РФ

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Сотрудники КГБ Белоруссии помогли выйти на лиц, готовивших покушение на офицеров командного состава ВКС России. Об этом заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ, передает ТАСС.

Все причастные установлены оперативниками ФСБ, добавил он, не раскрывая остальных деталей предотвращенного преступления.

Также, по его словам, российские спецслужбы вышли на граждан, связанных с деятельностью проукраинских полувоенных структур, которые обосновались на территории европейских стран.

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      Любовь Ширижик
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