ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из ВКС РФ

Бортников: ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из ВКС

ФСБ установила причастных к подготовке ликвидации офицеров из командования Воздушно-космических сил (ВКС) России, заявил директор спецслужбы Александр Бортников. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, также установлены причастные к деятельности проукраинских полувоенных структур, которые базируются на территории стран Евросоюза (ЕС).

В сотрудничестве со спецслужбами стран СНГ был проведен ряд операций, рассказал Бортников. Так, при содействии ГКНБ Таджикистана на территории России задержали четверых граждан, которые были объявлены в межгосударственный розыск за преступления экстремистского характера.

Кроме того, с КНБ Казахстана удалось обнаружить и изъять около четырех тонн наркотических средств, а с белорусским КГБ были перекрыты международные каналы контрабанды из России через Белоруссию продукции военного назначения и сырья, содержащего драгметаллы платиновой группы.

Ранее Бортников подтвердил, что «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ) причастен к организации теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».