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12:25, 4 октября 2024Мир

Глава МИД Талибана высказался о присутствии ИГИЛ на территории Афганистана

Глава МИД Талибана Мутаки: на территории Афганистана отсутствуют пункты ИГИЛ
Амир Хан Муттаки

Амир Хан Муттаки . Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

На территории Афганистана отсутствуют какие-либо опорные пункты ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил глава МИД правящего движения в стране «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Амир Хан Мутаки в ходе встречи в московском формате консультаций по афганской проблематике, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы знаем, что те группировки и те силы, которые совершают террористические действия на территории Афганистана, пришли к нам извне. Что касается ИГИЛ, то на территории нашей страны отсутствуют какие-либо опорные пункты группировки», — отметил дипломат.

По словам Мутаки, на сегодняшний день Афганистан «очевидно является безопасным государством». В частности, он указал на «большие инвестиции» Кабула в энергетику и другие сферы экономики.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия призывает США принять участие в постконфликтном восстановлении Афганистана, снять санкции и вернуть присвоенные активы страны. Он добавил, что Москва продолжит развивать политические и торгово-экономические отношения с Кабулом.

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      Дарья Устьянцева
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