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10:23, 4 октября 2024Мир

Лавров призвал США снять санкции с одной страны

Глава МИД Лавров: Россия призывает США снять санкции с Афганистана
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Россия призывает США принять участие в постконфликтном восстановлении Афганистана, снять санкции и вернуть присвоенные активы страны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи в московском формате консультаций по афганской проблематике, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вашингтон, декларируя поддержку Афганистана, фактически ограничивает развитие страны, сохраняя санкционное давление. Россия призывает Запад и США, в частности, принять участие в постконфликтном восстановлении Афганистана, снять санкции и вернуть присвоенные активы», — отметил дипломат.

Лавров добавил, что Москва продолжит развивать политические и торгово-экономические отношения с Афганистаном.

Ранее Лавров заявил, что Россия выступает против размещения третьими странами военной инфраструктуры в Афганистане и соседних с ним государствах. Он также призвал «сохранять бдительность» относительно планов стран Запада помешать урегулированию ситуации в регионе, отметив, что они могут использовать ситуацию в «неблаговидных целях».

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      Дарья Устьянцева
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