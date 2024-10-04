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10:12, 4 октября 2024Мир

Лавров выступил против размещения военной инфраструктуры еще в одной стране

Лавров: Россия выступает против размещения военной инфраструктуры в Афганистане
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия выступает против размещения третьими странами военной инфраструктуры в Афганистане и соседним с ним государствах. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи в московском формате консультаций по афганской проблематике, передает корреспондент «Ленты.ру».

«С учетом ведущихся на Западе дискуссий мы хотели бы снова акцентировать неприемлемость возвращения военной инфраструктуры третьих стран на территорию Афганистана или размещение новых военных объектов в соседних с ним государствах», — рассказал дипломат.

Лавров также призвал «сохранять бдительность» относительно планов стран Запада помешать урегулированию ситуации в Афганистане, отметив, что они могут использовать ситуацию в «неблаговидных целях».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с послами арабских стран в Москве. Она добавила, что стороны обсудили возможное урегулирование конфликта и подчеркнули негативную роль США в ситуации в регионе.

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      Максим Габриелян
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