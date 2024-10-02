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16:29, 2 октября 2024Мир

Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с арабскими послами

Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с послами арабских стран в Москве

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с послами арабских стран в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Лавров провел встречу с аккредитованными в Москве главами дипломатических миссий арабских государств по их просьбе», — сказала дипломат.

Ранее Лавров рассказал, что Россия вместе с арабскими государствами обеспечила принятие нескольких резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН с требованием прекратить огонь в секторе Газа.

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