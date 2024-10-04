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15:41, 4 октября 2024Россия

Глава СПЧ высказался об идее вернуть в России налог на бездетность

Глава СПЧ Фадеев: введение налога на бездетность вряд ли повысит рождаемость

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Введение налога на бездетность в России вряд ли поспособствует повышению рождаемости. Такое мнение высказал глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев, чьи слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Я считаю, что вряд ли введение налога на бездетность каким-то образом повысит рождаемость в стране. Не вижу никаких доказательств, никаких аргументов в пользу того, что этот налог отразится на уровне рождаемости», — сказал он.

По его мнению, нужно искать какие-либо другие меры по повышению рождаемости, так как она находится на низком уровне. Однако к подобным действиям нужно подходить разумно, глубоко анализируя положение дел.

Фадеев также призвал использовать поощрительные меры для повышения рождаемости.

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      Никита Абрамов
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