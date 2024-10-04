Бывший главарь московской банды объяснил исчезновение рэкетиров

Экс-главарь московской банды Орский: рэкетиры исчезли из-за видеонаблюдения

Исчезновение рэкетиров связано с появлением камер видеонаблюдения и суровыми наказаниями. Об этом «Ленте.ру» заявил бывший главарь московской банды рэкетиров Михаил Орский.

По его словам, тех преступных группировок, что были в 1990-х и «нулевых», нет, потому что теперь в них нет никакой необходимости — бизнесмены предпочитают решать вопросы в юридическом поле и за «крышей» не обращаются. К тому же, играет роль и тот факт, что сами рэкетиры никого не могут побить или что-либо сжечь, остаться незамеченными и избежать приговора.

Полную версию интервью с бывшим главарем московской банды рэкетиров Михаилом Орским можно прочитать здесь.

Ранее ФСИН опровергла информацию об УДО осужденного киллера Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Алексея Шерстобитова, известного как Леша Солдат.