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07:23, 4 октября 2024Бывший СССР

Главком ВСУ отдал первые приказы после потери Угледара

Reuters: главком ВСУ Сырский отдал первые приказы после потери Угледара
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukrainian Presidentia / Globallookpress.com

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отдал первые приказы после потери Угледара в Донецкой народной республике (ДНР), об этом сообщает Reuters.

Главком приказал усилить оборону на востоке подконтрольной Киеву части региона. Это произошло на следующий день после отхода украинских войск из города.

Сырский сообщил, что работает на «одном из самых горячих участков фронта» в составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады. Он не раскрыл подробностей о местоположении, но бригада действует на покровском направлении, где идет интенсивное наступление российских войск.

3 октября Минобороны России сообщило, что военные заняли Угледар в Донецкой народной республике. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток». Днем ранее в ВСУ признали выход из города. Бои за Угледар продолжались более двух лет.

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      Марина Совина
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