Главком ВСУ провел разговор с генералами США после потери Угледара

Сырский провел телефонный разговор с генералами США после потери Угледара

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский провел телефонный разговор с генералами США после потери Угледара, передает РИА Новости.

«Провел телефонный разговор с командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи и командующим Киберкомандованием США генералом Тимоти Хогом», — написал Сырский в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, он проинформировал офицеров об обстановке на фронте и отметил важность передачи Украине вооружения и военной техники.

Ранее стало известно, что Сырский отдал первые приказы после потери Угледара в Донецкой народной республике. Главком приказал усилить оборону на востоке подконтрольной Киеву части региона, что произошло на следующий день после отхода украинских войск из города.