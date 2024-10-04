Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:34, 4 октября 2024Бывший СССР

Главком ВСУ провел разговор с генералами США после потери Угледара

Сырский провел телефонный разговор с генералами США после потери Угледара
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский провел телефонный разговор с генералами США после потери Угледара, передает РИА Новости.

«Провел телефонный разговор с командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи и командующим Киберкомандованием США генералом Тимоти Хогом», — написал Сырский в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, он проинформировал офицеров об обстановке на фронте и отметил важность передачи Украине вооружения и военной техники.

Ранее стало известно, что Сырский отдал первые приказы после потери Угледара в Донецкой народной республике. Главком приказал усилить оборону на востоке подконтрольной Киеву части региона, что произошло на следующий день после отхода украинских войск из города.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший генсек НАТО намекнул на вынужденный отказ Украины от потерянных территорий

      Российский «Оберег» остановил крупный осколок в зоне СВО

      Назван эффективный способ очистить раковину от известкового налета без бытовой химии

      Попавшая на обложку Time популярная певица ответила на критику ее откровенных нарядов

      Врач назвала лучшую позу для сна

      Россиянин избил сожительницу и посадил ее на цепь

      Раскрыт гонорар Джигана

      Газ на европейской бирже подорожал

      Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года

      Стало известно о переносе отставки Буданова и Умерова до выборов в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше