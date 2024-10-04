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07:41, 4 октября 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Ростовскую область

Ростовский губернатор Голубев: при перехвате беспилотника ВСУ никто не пострадал
СюжетПожар в Ростовской области

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

При перехвате беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростовской области пострадавших нет. Об этом, раскрывая подробности о случившемся, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«Сегодня утром в районе села Песчанокопское средствами радиоэлектронной борьбы подавлен вражеский ударный БПЛА», — написал губернатор.

По его данным, никто не пострадал. Информации о том, последовали ли после отражения атаки какие-либо разрушения, Голубев не привел.

По данным Минобороны, всего в ночь на пятницу, 4 октября, удалось перехватить 18 дронов. По 6 дронов сбили над Белгородской и Воронежской областями, еще 5 — над акваторией Азовского моря, один — над Ростовской областью. Также сообщалось о пожаре на нефтебазе в Аннинском районе Воронежской области в результате падения БПЛА.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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