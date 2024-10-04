Израиль атаковал туннель на границе Ливана с Сирией

ЦАХАЛ: ВВС Израиля атаковали туннель длиной 3,5 км на границе Ливана с Сирией

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали туннель длиной 3,5 километра на границе Ливана с Сирией. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

«Вчера [четверг] в рамках усилий Армии обороны Израиля по предотвращению контрабанды оружия на территорию Ливана истребители израильских ВВС, управляемые Разведывательным управлением ЦАХАЛ, нанесли удар по подземному туннелю, ведущему от ливанской границы в Сирию», — говорится в публикации.

Как утверждает израильская армия, туннель использовался для перевозки и хранения оружия под землей.

Кроме того, Израиль нанес удары по объектам инфраструктуры, которые прилегают к пограничному переходу Маснаа между Сирией и Ливаном.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ сбросил 73 тонны взрывчатки на штаб, где мог находиться лидер ливанского движения «Хезболла» Хашем Сафиеддин, который стал преемником уничтоженного ранее Хасана Насраллы.