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14:06, 4 октября 2024Мир

Израиль атаковал туннель на границе Ливана с Сирией

ЦАХАЛ: ВВС Израиля атаковали туннель длиной 3,5 км на границе Ливана с Сирией

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали туннель длиной 3,5 километра на границе Ливана с Сирией. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

«Вчера [четверг] в рамках усилий Армии обороны Израиля по предотвращению контрабанды оружия на территорию Ливана истребители израильских ВВС, управляемые Разведывательным управлением ЦАХАЛ, нанесли удар по подземному туннелю, ведущему от ливанской границы в Сирию», — говорится в публикации.

Как утверждает израильская армия, туннель использовался для перевозки и хранения оружия под землей.

Кроме того, Израиль нанес удары по объектам инфраструктуры, которые прилегают к пограничному переходу Маснаа между Сирией и Ливаном.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ сбросил 73 тонны взрывчатки на штаб, где мог находиться лидер ливанского движения «Хезболла» Хашем Сафиеддин, который стал преемником уничтоженного ранее Хасана Насраллы.

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      Виктория Кондратьева
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