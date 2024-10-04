Израиль сбросил 73 тонны взрывчатки на штаб «Хезболлы»

ЦАХАЛ сбросил 73 тонны взрывчатки на штаб, где мог находиться лидер «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбросил 73 тонны взрывчатки на штаб, где мог находиться лидер «Хезболлы» Хашем Сафиеддин, который стал преемником уничтоженного ранее Хасана Насруллы. Об этом сообщает портал Ynet.

«В ночь на пятницу самолеты ВВС сбросили бомбы общим весом 73 тонны на бункер (...) в районе Дахия, который был определен как "главный штаб разведки" "Хезболлы". По оценкам, Хашем Сафи ад-Дин, которому суждено было стать преемником Хасана Насруллы, в то время находился на территории комплекса», — отмечается в материале портала.

На данный момент неизвестно к чему привел обстрел позиций шиитского движения.

Ранее портал Axios сообщал, что Израиль нанес удар по Бейруту для ликвидации преемника лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы — главы исполнительного комитета ливанского шиитского движения Хашема Сафиеддина. Представитель движения занимается политическими вопросами и входит в Совет джихада, который руководит военными задачами.