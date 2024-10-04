Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:28, 4 октября 2024Мир

Израиль сбросил 73 тонны взрывчатки на штаб «Хезболлы»

ЦАХАЛ сбросил 73 тонны взрывчатки на штаб, где мог находиться лидер «Хезболлы»

Фото: Hassan Ammar / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбросил 73 тонны взрывчатки на штаб, где мог находиться лидер «Хезболлы» Хашем Сафиеддин, который стал преемником уничтоженного ранее Хасана Насруллы. Об этом сообщает портал Ynet.

«В ночь на пятницу самолеты ВВС сбросили бомбы общим весом 73 тонны на бункер (...) в районе Дахия, который был определен как "главный штаб разведки" "Хезболлы". По оценкам, Хашем Сафи ад-Дин, которому суждено было стать преемником Хасана Насруллы, в то время находился на территории комплекса», — отмечается в материале портала.

На данный момент неизвестно к чему привел обстрел позиций шиитского движения.

Ранее портал Axios сообщал, что Израиль нанес удар по Бейруту для ликвидации преемника лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы — главы исполнительного комитета ливанского шиитского движения Хашема Сафиеддина. Представитель движения занимается политическими вопросами и входит в Совет джихада, который руководит военными задачами.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      В России готовились убийства офицеров командования ВКС. Директор ФСБ раскрыл подробности дела

      На Украине рассказали о желании офиса Зеленского уволить Сырского и Буданова

      Власти сообщили о новой попытке атаки на Курскую область

      Сестра Жанны Фриске показала фигуру в бикини до и после пластики

      Оглашены результаты вскрытия знаменитого кита-шпиона Хвалдимира

      Докеры в США согласились прервать парализовавшую работу десятков портов забастовку

      На Западе испугались возможности Зеленского разрушить Европу

      ЕС заявил о приостановке встреч с правительством Грузии

      Учителей из Курской области под обстрелами эвакуировали в другой приграничный регион

      Стало известно о желании Пашаева восстановить статус адвоката незадолго до задержания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше