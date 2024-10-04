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06:41, 4 октября 2024Мир

Израиль атаковал Бейрут для ликвидации преемника лидера «Хезболлы»

Axios: Израиль нанес удар по Бейруту для ликвидации преемника лидера «Хезболлы»

Фото: Globallookpress.com

Израиль нанес удар по Бейруту для ликвидации преемника лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы – главы исполнительного комитета ливанского шиитского движения Хашема Сафиеддина. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X.

Уточняется, что Сафиеддин находился в глубоком подземном бункере, поэтому его судьба после атаки пока неясна. Представитель движения занимается политическими вопросами входит в Совет джихада, который руководит военными задачами.

Газета New York Times уточнила со ссылкой на источники, что Израиль нанес авиаудар по Бейруту в момент втречи высокопоставленных лидеров «Хезболлы», в частности возможного приемника Насраллы.

Сафиеддин
Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла был ликвидирован в ходе израильского удара по Бейруту 28 сентября. Он возглавлял движение с 1992 года. При авиаударе не стало и дочери Насраллы Зайнаб, которая открыто демонстрировала свою приверженность движению и его целям.

Сообщалось также о ликвидации командующего южным фронтом группировки Али Карки и других командиров движения.

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      Марина Совина
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