Израиль рассказал о «сюрпризах» для «Хезболлы»

Галант: «Хезболла» получает серьезные удары, у Израиля еще есть «сюрпризы»

Шиитское движение «Хезболла» получает серьезные удары один за другим, у Израиля еще есть «сюрпризы». Об этом заявил израильский министр обороны Йоав Галант, сообщает Ynet.

«Хезболла получает очень тяжелые удары, один за другим, и у нас в запасе еще больше сюрпризов. Некоторые уже были нанесены, а некоторые еще будут нанесены», — сказал он.

Галант добавил, что израильские военные проводят операции в нескольких ливанских населенных пунктах и они будут продолжаться там, где это необходимо, чтобы уничтожить все объекты, с которых «Хезболла» планировала осуществлять атаки.

Ранее глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что израильская армия намерена в ходе наземной операции на юге Ливана полностью уничтожить военную инфраструктуру шиитской организации «Хезболла» и не допустить ее последующего восстановления.