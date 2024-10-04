Россиян предостерегли от частых уловок жилищных аферистов

Росреестр: аферисты предлагают фиктивно продать квартиру, чтобы ее защитить

Популярная мошенническая схема строится вокруг якобы фиктивных сделок с квартирой. Как защититься от уловок жилищных аферистов, «Российской газете» рассказали в Росреестре.

В телефонном разговоре мошенники, зачастую представляясь сотрудниками правоохранительных органов либо самого Росреестра, дезориентируют жертв новостью, что их жилье попало в руки третьих лиц. Порой уточняется, что преступники без ведома хозяина сумели оформить доверенность. Затем собеседники заботливо советуют опередить злоумышленников и фиктивно продать имущество в целях защиты. Однако сделка оказывается настоящей, и собственник остается без жилплощади. В Росреестре предупреждают: работники ведомства никогда не звонят квартировладельцам с подобными предложениями. Получив такой звонок, необходимо немедленно обратиться в полицию.

Нередко мошенники прибегают к фальсификации документов на недвижимость: подделывают выписки, свидетельства о праве собственности, доверенности и паспорта. Сделка может проводиться как онлайн, так и в личном присутствии, а документы подаются в МФЦ или Росреестр электронно с цифровой подписью. В этом случае жертвами аферы становится и покупатель, и хозяин квартиры. предостерегают эксперты. Во избежание таких инцидентов стоит заранее составить заявление о запрете регистрации сделок без личного участия собственника. Его можно подать на сайте ведомства, через «Госуслуги» или МФЦ. Кроме того, можно указать адрес своего электронного ящика в ЕГРН. О любых действиях с жильем собственника будут извещать мгновенно, что поможет вовремя предотвратить мошенническую сделку.

Специалисты советуют дотошно изучать документы перед любой сделкой с квартирой — будь то приватизация, дарение, купля-продажа, рента, участие в долевом строительстве. Необходимо проверить не только бумаги, которые вручаются вам на подпись, но и правоустанавливающие документы собственника, причем оригиналы, а не ксерокопии. Отказ от предоставления этих документов должен насторожить. В выписке ЕРГН нужно сверить, характеристики объекта, участвующего в сделке, и число собственников и наличие среди них несовершеннолетних. Также стоит поинтересоваться, как часто менялся владелец жилплощади — частая перепродажа должна вызвать подозрения в законности. Нотариальная доверенность — еще один сомнительный момент в сделке. Ее стоит перепроверить на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты.

Ранее россиянам раскрыли популярные схемы «черных риелторов». Целевая аудитория таких агентов — одинокие пожилые люди. Им предлагают помочь по дому, с ремонтом, переездом или продажей квартиры, а затем обманным путем принуждают подписать доверенность на распоряжение жилплощадью. Бывшего хозяина риелторы сплавляют в квартиру с куда худшими условиями.