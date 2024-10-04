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08:21, 4 октября 2024Силовые структуры

Четырех россиян арестовали за хранение кастрюли и бидона с маслом каннабиса

В Амурской области суд арестовал четырех человек за хранение масла каннабиса

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

В Амурской области суд арестовал четырех человек за хранение кастрюли и бидона с маслом каннабиса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Они будут под стражей два месяца, до 2 декабря. Суд решил, что на свободе фигуранты могут скрыться или воздействовать на свидетелей с целью изменения показаний в их пользу либо даче недостоверных. Они проходят обвиняемыми по статьям 30, 228.1 УК РФ («Покушении на незаконное производство, хранение и сбыт наркотических средств»).

У обвиняемых нашли и изъяли кастрюля и бидон с маслом каннабиса (гашишное масло), общим весом более трех килограмм.

Ранее в Челябинске арестовали полицейского и его 25-летнюю сожительницу, спрятавших у гаража 44 свертка с наркотиками.

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      Варвара Митина
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