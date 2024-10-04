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02:50, 4 октября 2024Мир

Ким Чен Ын посетил базу подготовки спецназа КНДР

ЦТАК: Ким Чен Ын во время учений посетил базу подготовки спецназа КНДР
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава КНДР Ким Чен Ын посетил базу северокорейской армии на западе страны, где заявил о намерении отстаивать суверенитет государства, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Как отметило агентство, в среду, 2 октября, Ким Чен Ын инспектировал учебную базу спецназа в западной части страны. Он ознакомился с тем, как идут учения бойцов. В ЦТАК рассказали, что в момент визита главы государства на базе проводились учения спецназа.

Военные отработали приемы рукопашного боя с применением каменных плит и деревянного бруса, высадку на берег десанта с аквалангами, а также стрельбу из ручных гранатометов, парашютные прыжки и штурм зданий.

Как указал Ким Чен Ын, КНДР применит все наступательные вооружения для защиты государства, включая ядерное оружие, если США и Южная Корея попытаются нарушить ее суверенитет.

Ранее США и Южная Корея начали совместные военные учения Ulchi Freedom Shield, направленные на укрепление возможностей к противодействию ядерным угрозам со стороны Северной Кореи.

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      Марина Совина
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