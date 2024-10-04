Командующий армией африканской страны предъявил ультиматум послу США

Угандийский генерал Кайнеругаба пригрозил послу США выдворением из страны

Командующий армией Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба пригрозил послу США выдворить его из страны в случае, если он не извинится за «недипломатичное поведение». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Если нынешний посол США не извинится перед Мзее (президентом Уганды Йовери Мусевени — прим. "Ленты.ру") лично к утру понедельника за его недипломатическое поведение в нашей стране, мы потребуем, чтобы он покинул Уганду», — написал военачальник.

Генерал также отметил, что его угрозы в адрес посла связаны с тем, что дипломат проявлял неуважение к «любимому и прославленному президенту» и подрывал Конституцию африканской страны.

Ранее США порекомендовали странам Африки не разрывать связи с Украиной. «Мы всегда считаем, что дипломатические отношения важны и хорошо, когда страны разговаривают друг с другом. Дипломатия важна, поэтому мы призываем эти страны продолжать разговаривать», — сказал глава пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер.