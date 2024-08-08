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22:05, 8 августа 2024Мир

США порекомендовали странам Африки не разрывать связи с Украиной

Госдеп: странам Африки не нужно разрывать дипломатические связи с Украиной

Фото: State Department / Wikimedia Commons

Странам Африки не стоит разрывать дипломатические связи с Украиной на фоне поддержки террористов со стороны Киева. Об этом на брифинге заявил глава пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы [власти США] всегда считаем, что дипломатические отношения важны и хорошо, когда страны разговаривают друг с другом. Дипломатия важна, поэтому мы призываем эти страны продолжать разговаривать», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

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При этом Миллер не ответил на вопрос о том, разворачиваются ли африканские государства в сторону России — он лишь раскритиковал политику Москвы на континенте.

Ранее сообщалось, что Буркина-Фасо может разорвать дипломатические отношения с Украиной вслед за Мали и Нигером. В последние годы Мали, Нигер и Буркина-Фасо разорвали соглашения об обороне с Францией и США, отдав предпочтение военной помощи России.

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      Артём Верейкин
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